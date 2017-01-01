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В США разбился истребитель

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Истребитель F-16C разбился во время тренировочного полета при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити (штат Аризона).
Американский истребитель F-16C
Американский истребитель F-16C
 
Истребитель F-16C американских Военно-воздушных сил во вторник, 24 апреля, потерпел крушение в штате Аризона, сообщает телеканал ABC News.
 
Самолет разбился во время тренировочного полета при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити.  
 
Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали. В результате происшествия никто не пострадал.

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Напомним, ранее в американском штат Невада разбился истребитель F-16 Fighting Falcon.

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Теги: авиакатастрофа, США, крушение, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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