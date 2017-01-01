В США разбился истребитель
Истребитель F-16C разбился во время тренировочного полета при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити (штат Аризона).
Самолет разбился во время тренировочного полета при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити.
Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали. В результате происшествия никто не пострадал.
В Греции разбился истребитель
В Греции разбился истребитель
Напомним, ранее в американском штат Невада разбился истребитель F-16 Fighting Falcon.
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