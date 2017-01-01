В США три человека пострадали в результате стрельбы
Три человека, включая двух сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы в среду, 25 апреля, в американском городе Даллас.
В американском городе Даллас неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Среди пострадавших – двое сотрудников полиции.
"Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа были тяжело ранены. Мы предоставим подробную информацию позже. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", – говорится в сообщении.
В результате стрельбы пострадал еще один человек, состояние которого пока неизвестно.
В США в школе произошла стрельба, есть раненые
В США в школе произошла стрельба, есть раненые
Напомним, ранее в американском штате Теннеси голый мужчина устроил стрельбу в кафе – погибли три человека.
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