В США три человека пострадали в результате стрельбы

Три человека, включая двух сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы в среду, 25 апреля, в американском городе Даллас.

В американском городе Даллас неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Среди пострадавших – двое сотрудников полиции.

"Мы можем подтвердить, что два офицера полиции Далласа были тяжело ранены. Мы предоставим подробную информацию позже. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", – говорится в сообщении.





В США в школе произошла стрельба, есть раненые В результате стрельбы пострадал еще один человек, состояние которого пока неизвестно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet