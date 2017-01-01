Трамп подтвердил жесткий курс в отношении Ирана

Макрон на встрече с Трампом в Белом доме предложил новый формат переговоров о ядерной программе Тегерана с участием России и Турции.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Вашингтоне, 24 апреля 2018 года Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил жесткий курс Вашингтона в отношении Тегерана. Ирану ни за что нельзя позволить работать над созданием атомного оружия, заявил Трамп в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава Белого дома также пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если он возобновит свою ядерную программу.

Иран стоит за многими проблемами Ближнего Востока, считает Трамп. Он призвал страны этого региона выделять больше средств на борьбу против терроризма, который, по словам американского президента, поддерживает Тегеран.

Макрон со своей стороны отметил очевидность того, что у Франции иная позиция по иранской ядерной программе. "Мы не наивны в том, что касается Ирана", - отметил французский президент.

Он также заявил о готовности к новым переговорам о ядерной программе Ирана. В обсуждении, целью которого должна стать долгосрочная стабильность на Ближнем Востоке, могут участвовать страны этого региона, а также Россия и Турция, предложил Макрон.

Французский президент настаивает на заключении "новой сделки", которая предусматривала бы совместные усилия Европы и США по блокированию ядерной программы Исламской Республики вплоть до 2025 года. Она также призвана сдерживать ракетную программу Ирана и ограничить влияние Тегерана на Ближнем Востоке.

Трамп в свою очередь думает о том, чтобы разорвать соглашение по иранской ядерной программе, достигнутое в 2015 году. 12 мая истекает установленный президентом США срок для принятия этого решения.

Ранее Иран пригрозил "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet