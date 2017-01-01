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В Кремле отреагировали на лишение Фейгина адвокатской лицензии

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Подобные решения принимаются не в Кремле, это не его прерогатива, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
У Путина заверили, что не имеют отношения к лишению Марка Фейгина адвокатского статуса
У Путина заверили, что не имеют отношения к лишению Марка Фейгина адвокатского статуса
Mark Feygin

В Кремле заявили, что не имеют отношения к лишению Марка Фейгина адвокатского статуса. Об этом в среду, 25 апреля, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Подобные решения принимаются не в Кремле, это не является прерогативой Кремля, соответственно, никак не можем это комментировать", - отметил Песков на просьбу журналистов прокомментировать лишения Фейгина статуса адвоката.

Ранее стало известно, что Совет адвокатской палаты Москвы во вторник, 24 апреля, принял соответствующее решение о статусе Фейгина.

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Теги: Россия, лицензия, юрист, адвокат, Кремль, правозащитники, защитник, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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