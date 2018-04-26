Трамп мечтает стать пятым президентом на горе Рашмор - СМИ

Действующий глава США мечтает, чтобы его портрет появился на горе Рашмор, рядом с четырьмя знаковыми президентами страны, заявила член американского конгресса Кристи Ноем.

Дональд Трамп мечтает стать пятым президентом США, чей портрет будет высечен на горе Рашмор. Об этом сообщает издание Argus Leader.

Отмечено, что о необычной мечте Трампа рассказала член Конгресса США от Республиканской партии Кристи Ноем, представляющая в парламенте Южной Дакоту, где расположена знаменитая гора. По словам Ноем, объявившая недавно о своем намерении бороться за пост губернатора Южной Дакоты, о мечте президента она узнала от него самого.

Отмечается, что Ноем, впервые встретившись с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, пригласила его посетить Южную Дакоту, в том числе съездить на гору Рашмор.

"И вдруг он сказал: "А ты знаешь, что это моя мечта, чтобы мой портрет появился на горе Рашмор?" Я рассмеялась. Но он не смеялся, он был абсолютно серьезен", - сказала Ноем.

Пресс-служба Белого дома не ответила на запрос издания о том, соответствует ли действительности рассказ Ноем.

Как известно, в настоящее время на горе, которая считается одной из главных достопримечательностей Америки, есть изображения Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна более 18 метров высотой. Скульптурные портреты президентов на горе Рашмор были созданы за счет средств, выделенных администрацией 30-го президента Кальвина Кулиджа, и пожертвований в 1927-1941 годах.

По данным представителя национального мемориала Гора Рашмор, преобразования "рашморской четверки" в "пятерку" невозможно, так как для пятого портрета на склоне горы просто нет места.

Ранее сообщалось, что восковая фигура жены американского президента Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.

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