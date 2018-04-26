В России "достроили" детскую площадку при помощи фотошопа

Чиновники районной администрации отчитались о стоительстве детской площадки при помощи фейковых фотографий. Там, где на фото красуется новенькое резиновое покрытие - в реальности лежит мусор.

На сайте администрации Тисульского района Кемеровской области были размещены фотографии полностью завершенной детской площадки в поселке Белогорск. Однако, как оказалось, на фото чиновники дорисовали на фото резиновое покрытие, которого в реальности на площадке нет.

О подлоге чиновников, которые воспользовались графическим редактором для “облагораживания“ площадки, сообщили пользователи развлекательного ресурса Pikabu.

Тем временем, местные жители показали фотографии, на которых эта площадка и сегодня завалена грязью и строительным мусором.

Автор публикации на ресурсе, в частности, процитировал слова местной жительницы: “Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее“.

Отмечается, что на работы по благоустройству поселка было потрачено 2,1 млн руб.