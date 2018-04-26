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В России "достроили" детскую площадку при помощи фотошопа

Комментариев: 1
Чиновники районной администрации отчитались о стоительстве детской площадки при помощи фейковых фотографий. Там, где на фото красуется новенькое резиновое покрытие - в реальности лежит мусор.
Резиновое покрытие дорисовали в графическом редакторе
Резиновое покрытие дорисовали в графическом редакторе
pikabu.ru

На сайте администрации Тисульского района Кемеровской области были размещены фотографии полностью завершенной детской площадки в поселке Белогорск. Однако, как оказалось, на фото чиновники дорисовали на фото резиновое покрытие, которого в реальности на площадке нет.

О подлоге чиновников, которые воспользовались графическим редактором для “облагораживания“ площадки, сообщили пользователи развлекательного ресурса Pikabu.

pikabu.ru
pikabu.ru

Тем временем, местные жители показали фотографии, на которых эта площадка и сегодня завалена грязью и строительным мусором.

Автор публикации на ресурсе, в частности, процитировал слова местной жительницы: “Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее“. 

Отмечается, что на работы по благоустройству поселка было потрачено 2,1 млн руб.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, ремонт, мошенничество, обман, детская площадка, фотошоп
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Комментариев (1)
weightless    26.04.2018, 20:01
Оценка:  +9
weightless
Страна озлобленных дураков
сама по себе фейк
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