Власти Армении отказались от переговоров с лидером оппозиции

Очередное предложение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущих, заявил глава правительства Армении.

Карен Карапетян не готов к переговорам на условиях оппозиции news.am

Предложение лидера протестного движения, депутата парламента Никола Пашиняна провести переговоры с и.о. премьера Кареном Карапетяном и не представляет интереса. Об этом сказал пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян, сообщает Интерфакс в пятницу, 27 апреля.

“Очередное предложение Пашиняна практически не отличается от предыдущих. Ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами“, – заявил Араратян.

Он также сообщил, что по мнению и.о. премьера, проведение переговоров в присутствии СМИ уже предполагает, что достижение каких-либо результатов не является их целью.

“По мнению Карапетяна, Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, направленное всем парламентским и внепарламентским политическим силам, о совместном обсуждении создавшейся в Армении ситуации и поиска путей выхода из нее“, – добавил Араратян.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Никол Пашинян заявил о готовности приступить к переговорам с Кареном Карапетяном. Он предложил встретиться сегодня в полдень в гостинице Marriott в присутствиии журналистов.

Напомним, армянская оппозиция требует от правящей Республиканской партии “безоговорочной капитуляции“.