В России директор интерната воровала мясо у слепых детей

Директор школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья давала незаконные указания водителю списывать горюче-смазочные материалы, а поварам - выносить с кухни и со склада продукты.

В России в отношении руководителя ГБОУ Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья 44-летней Венеры Давлиевой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по республике Татарстан.

По данным следствия, с мая 2017 по апрель 2018 года руководитель школы давала незаконные указания водителю школы-интерната списывать горюче-смазочные материалы, заполняя путевые листы на не выезжающий служебный автотранспорт, прилагая чеки об оплате ГСМ на АЗС автозаправочных станциях. Сумма незаконно израсходованных бюджетных денежных средств составила 114 тысяч рублей.

Также Давлиева давала поварам указания выносить с кухни и со склада продукты, в том числе мясо, и передавать ей. Похищенное оценивается в 234 тысячи рублей.

"Помимо этого, подозреваемая неоднократно обналичивала денежные средства через фирму, поставлявшую в школу-интернат продукты питания. Так, в марте 2018 года Давлиевой было обналичено 50 тысяч рублей по фиктивному договору поставки продуктов питания, которые на склад не поступили", - говорится в сообщении.

Давлиева задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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