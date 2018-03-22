В США рассекретили доклад о вмешательстве России в выборы

Более чем на 200 страницах документа содержатся утверждения о том, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов в США.

В Конгрессе США рассекретили часть документа по "российскому делу"

Комитет палаты представителей Конгресса США рассекретил часть доклада по делу о вмешательстве России в выборы президента США. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, более чем на 200 страницах документа содержатся утверждения о том, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, в частности, Москва вмешивалась в выборы с помощью кибертатак, социальных сетей, посредников и государственных СМИ.

При этом, свидетельств связи между предвыборным штабом Дональда Трампа и российским правительством комитет не нашел.

Как указано в документе, Россия может продолжить подрыв западных демократий, подогревая социальные проблемы и политическую нестабильность в мире.

Документ был принят 22 марта и подписан председателем комитета Девином Нюнесом.

"Опубликованный отчет комитета по разведке: "Не имеет доказательств", что кампания Трампа "сговорилась, скоординировалась с Россией". Кампания Клинтон заплатила за "Оппозиционное исследование", полученное от России", - прокомментировал Трамп новый доклад о вмешательстве РФ в выборы США в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США изъяло документы о предполагаемых контактах руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским олигархом Олегом Дерипаской.

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