США готовы обсуждать вывод войск с Корейского полуострова
Вашингтон до сих пор сохраняет на юге Корейского полуострова 28 тысяч военнослужащих из-за северокорейской угрозы.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам 28 апреля, что США готовы обсуждать с союзниками и КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.
"Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей", - отметил Мэттис.
Он также подчеркнул, что на данный момент "не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить".
Напомним, заявление главы Пентагона прозвучало на фоне межкорейского саммита, в ходе которого лидеры Южной Кореи и КНДР подписали совместную декларацию по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове.
Сеул и Пхеньян, в частности, договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.
Саммит состоялся перед ожидаемой встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, дата и место которой пока не назначены.
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