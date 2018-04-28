Переключиться на мобильную версию

В сенате предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира

Комментариев: 1
Возвращение Северной Кореи за стол переговоров и готовность КНДР избавиться от ядерного оружия была бы невозможна без жесткой позиции Трампа.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Президента США Дональда Трампа нужно наградить Нобелевской премией мира, если ему удастся достичь прогресса в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News.

По словам Грэма, американский лидер убедил КНДР и Китай в том, что он серьезно относится к ситуации, и хотя США изменений еще не достигли, если это произойдет, Трамп заслуживает Нобелевской премии.

Он также предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от отказа от своих обещаний по денуклеаризации Корейского полуострова и добавил, что в ситуации с Северной Кореей будет "или мир, или война".

По словам Грэма, Трамп дал КНДР два варианта: "стать нормальной страной или быть уничтоженной в случае создания ракет, нацеленных на США".

Ранее сообщалось, что почти половина немцев считают Трампа серьезной угрозой миру.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Южная Корея, Нобелевская премия, Трамп, КНДР, Корея, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Акакий_и_Евкакий    28.04.2018, 13:28
Оценка:  +1
Акакий_и_Евкакий
Помнится, Обаму тоже этой премией наградили. Так он как ждал - сразу две войны развязал! ))))
Так что может не надо награждать их в начале срока то?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь