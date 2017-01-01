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В зоопарке Британии верблюда назвали в честь новорожденного принца

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Верблюд родился в понедельник, так же, как и принц Луи. Только имя животному дали не сразу.

В зоопарке города Блэкпул верблюда назвали в честь новорожденного принца Луи. Об этом говорится в сюжете ТСН от субботы, 28 апреля.

Зверь родился в понедельник, так же, как и принц. Поэтому работники зоопарка решили, что и имя животному должно достаться королевское.

Отмечается, что верблюду таки пришлось подождать, ведь родители принца - Уильям и Кейт - в течение четырех дней сохраняли интригу. И только накануне объявили имя новорожденного сына.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 марта этого года.

 

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Теги: Британия, зоопарк, видео, зоопарк животные, имя, принц, Великобритания, верблюд
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Источник: korrespondent.net

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