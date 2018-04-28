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В Баку вновь горит Trump Tower

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В Trump Tower в Баку вспыхнул второй пожар за день. От здания отваливаются горящие элементы.

В здании Trump Tower в центре Баку в субботу, 28 апреля, вспыхнул второй пожар за день. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

"На месте работают пожарные. Дадим дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства.

 

 

 

 

Напомним, 28 апреля в здании Trump Tower, на 13-20 этажах, возник пожар. Огонь потушили спустя три часа.

 

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Теги: видео, Азербайджан, пожар, Баку, пожарные, небоскреб, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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