Германия готова ответить на торговую войну США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном формате обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй проблему тарифных войн с США и выполнение условий ядерной сделки с Ираном. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В ходе встречи Меркель с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, продлит ли он действие исключений или нет.
Берлин готов "в рамках положений многосторонней торговли защищать свои интересы", подчеркнула Меркель.
В пресс-службе главы британского правительства уточнили, что предметом диалога стала также "важная роль ядерной сделки с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.) как лучшего способа нейтрализовать угрозу" того, что в распоряжение Тегерана могут попасть ядерные вооружения.
Участники беседы отметили важность продолжения диалога в трехстороннем формате для "продвижения общих интересов и обеспечения безопасности" в Европе.
Напомним, в марте Трамп ввел пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий. Временное исключение было сделано для Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и ЕС.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet