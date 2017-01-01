Германия готова ответить на торговую войну США

Срок исключительных тарифных условий США для стран Европы истекает 1 мая. В связи с этим Берлин намерен защищать свои интересы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном формате обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй проблему тарифных войн с США и выполнение условий ядерной сделки с Ираном. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Стороны сошлись во мнении, что "Соединенным Штатам не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза", имея в виду возможный отказ Вашингтона от исключительных условий для европейских стран в отношении новых пошлин на сталь и алюминий после 1 мая.

В ходе встречи Меркель с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, продлит ли он действие исключений или нет.

Берлин готов "в рамках положений многосторонней торговли защищать свои интересы", подчеркнула Меркель.

В пресс-службе главы британского правительства уточнили, что предметом диалога стала также "важная роль ядерной сделки с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.) как лучшего способа нейтрализовать угрозу" того, что в распоряжение Тегерана могут попасть ядерные вооружения.

Участники беседы отметили важность продолжения диалога в трехстороннем формате для "продвижения общих интересов и обеспечения безопасности" в Европе.

Напомним, в марте Трамп ввел пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий. Временное исключение было сделано для Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и ЕС.

Источник: Русская служба DW

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