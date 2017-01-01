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Коалиция США завершила операцию против ИГ в Ираке

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30 апреля на торжественной церемонии была закрыта штаб-квартира международной коалиции по борьбе с "Исламским государством "в Багдаде.
Военные США в Ираке
Военные США в Ираке
 
Международная коалиция во главе с США заявила о прекращении крупных боевых действий против террористической организации "Исламское государство" на территории Ирака. Об этом сообщается на сайте американского Министерства обороны. 
 
В понедельник, 30 апреля, на торжественной церемонии была закрыта штаб-квартира коалиции в Багдаде. 
 
В Минобороны США уточнили, что это означает, что состав и обязанности коалиции изменились и теперь она будет тренировать, консультировать и заниматься снабжением операций иракских вооруженных сил. 
 
На церемонии закрытия бывший командующий коалиционными силами в Ираке генерал-майор Уолтер Пиат заявил, что коалиция будет продолжать поддерживать иракское правительство. 
 
Представитель вооруженных сил Ирака, в свою очередь, назвал коалиционные силы неотъемлемой частью успехов, которых достигла его страна в борьбе против ИГИЛ.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция отвоевала у боевиков "Исламского государства" почти всю захваченную территорию в Сирии и Ираке.

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Теги: Ирак, США, коалиция, война в Ираке
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Источник: korrespondent.net

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