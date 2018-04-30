Трамп спрашивал у Меркель совета по общению с Путиным – СМИ

По данным CNN, Трамп обратился за советом к Меркель, так как у немецкого канцлера долга история политических взаимоотношений с Путиным.



Президент США Дональд Трамп просил совета у канцлера Германии Ангелы Меркель, как выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников.

По данным телеканала, Трамп обратился за советом к Меркель, так как у немецкого канцлера долга история политических взаимоотношений с Путиным.

Источники не смогли уточнить, какой совет президенту США могла дать Меркель и отметили, что зачастую Трамп обращает мало внимания на то, что ему говорят.



Путин рассказал об отношении Трампа к нему

Напомним, 20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого американский лидер предложил встретиться в Белом доме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet