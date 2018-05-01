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Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой на допрос - СМИ

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Роберт Мюллер предупреждал президента США Дональда Трампа, что может вызвать его повесткой на слушания перед большим жюри присяжных.
Роберт Мюллер пригрозил Дональду Трампу повесткой на слушания перед большим жюри присяжных
Роберт Мюллер пригрозил Дональду Трампу повесткой на слушания перед большим жюри присяжных
Getty Images

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, в полномочия которого входит поиск заговора Дональда Трампа с Россией, пригрозил направить повестку действующему президенту с целью привести его на слушания перед большим жюри присяжных. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщает The Washington Post.

По данным издания, юристы Трампа заявили Мюллеру, что у президента нет обязанности являться на допрос к спецпрокурору. На это, уточнили собеседники газеты, Мюллер ответил, что может вызвать президента повесткой на слушания перед большим жюри присяжных.

Отмечено, что 30 апреля американские СМИ опубликовали очередной слив, в котором оказались вопросы Мюллера президенту. Всего их оказалось около 40. В свою очередь Трамп назвал слив вопросов Мюллера позором и отметил, что обвинения против него фальшивые и ни один вопрос Мюллера не касается обвинений в заговоре.

Ранее сообщалось, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп лично надиктовал справку о блестящем состоянии своего здоровья.

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Теги: Россия-США, США, Трамп, допрос, Дональд Трамп, повестка
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Источник: korrespondent.net

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