Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой на допрос - СМИ

Роберт Мюллер предупреждал президента США Дональда Трампа, что может вызвать его повесткой на слушания перед большим жюри присяжных.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, в полномочия которого входит поиск заговора Дональда Трампа с Россией, пригрозил направить повестку действующему президенту с целью привести его на слушания перед большим жюри присяжных. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщает The Washington Post.

По данным издания, юристы Трампа заявили Мюллеру, что у президента нет обязанности являться на допрос к спецпрокурору. На это, уточнили собеседники газеты, Мюллер ответил, что может вызвать президента повесткой на слушания перед большим жюри присяжных.

Отмечено, что 30 апреля американские СМИ опубликовали очередной слив, в котором оказались вопросы Мюллера президенту. Всего их оказалось около 40. В свою очередь Трамп назвал слив вопросов Мюллера позором и отметил, что обвинения против него фальшивые и ни один вопрос Мюллера не касается обвинений в заговоре.

Ранее сообщалось, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп лично надиктовал справку о блестящем состоянии своего здоровья.

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