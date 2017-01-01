В США мужчина погиб от яда спасенной им змеи
В штате Оклахома, США, мужчина спас змею и погиб от ее укуса. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местный новостной портал Tulsa World.
Мужчина по имени Барри Лестер ехал от родственников на пикапе с празднования своего 57-го дня рождения. На дороге он увидел смертельно ядовитую полосатую гремучую змею, достигавшую в длину примерно метр. Он остановил машину и вышел, чтобы убрать змею с дороги, где ее мог бы раздавить автомобиль. Американец взял змею за голову и рептилия укусила его в левую руку. Тогда он переложил гремучника в правую руку, но змея укусила и туда.
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Тогда Лестер кинул змею в пустой ящик из-под инструментов и поехал домой, где его уже ждала вызванная семьей скорая помощь. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Лестер был сердечником, и его заболевание обострилось после укуса гремучника.
После происшествия вдове Лестера Барри пришлось вызвать змеелова, чтобы достать опасную рептилию из машины. Ловец увез змею-убийцу к себе домой, чтобы затем выпустить в безопасном для людей месте.
По данным Флоридского университета, в среднем в США сообщается о семи тысячах укусов ядовитых змей в год. Около пяти из них заканчиваются смертью пострадавшего.
Напомним, в 2016 году сообщалось, что в США мужчина ради вакцины более 160 раз подвергался змеиным укусам.