В США мужчина погиб от яда спасенной им змеи

Американец погубил свою жизнь из любви к рептилиям.

Он хотел убрать змею с дороги, но гремучник укусил его дважды tulsaworld.com

В штате Оклахома, США, мужчина спас змею и погиб от ее укуса. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местный новостной портал Tulsa World.

Полосатый гремучник смертельно ядовит tulsaworld.com

Мужчина по имени Барри Лестер ехал от родственников на пикапе с празднования своего 57-го дня рождения. На дороге он увидел смертельно ядовитую полосатую гремучую змею, достигавшую в длину примерно метр. Он остановил машину и вышел, чтобы убрать змею с дороги, где ее мог бы раздавить автомобиль. Американец взял змею за голову и рептилия укусила его в левую руку. Тогда он переложил гремучника в правую руку, но змея укусила и туда.

Поговорка "пригрел змею..." стала буквальной и смертельной для жителя США tulsaworld.com

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Тогда Лестер кинул змею в пустой ящик из-под инструментов и поехал домой, где его уже ждала вызванная семьей скорая помощь. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Лестер был сердечником, и его заболевание обострилось после укуса гремучника.

Вдова мужчины вызвала змеелова tulsaworld.com

После происшествия вдове Лестера Барри пришлось вызвать змеелова, чтобы достать опасную рептилию из машины. Ловец увез змею-убийцу к себе домой, чтобы затем выпустить в безопасном для людей месте.

Ловец забрал змею к себе домой, чтобы выпустить в безопасном для людей месте tulsaworld.com

По данным Флоридского университета, в среднем в США сообщается о семи тысячах укусов ядовитых змей в год. Около пяти из них заканчиваются смертью пострадавшего.

Напомним, в 2016 году сообщалось, что в США мужчина ради вакцины более 160 раз подвергался змеиным укусам.