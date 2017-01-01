США перестали финансировать "Белые каски" в Сирии

Ближневосточное бюро Госдепа должно было еще до 15 апреля получить подтверждение от Белого дома на продолжение выплат организации.

Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации Белые каски, сообщает CBS.

По информации телеканала, доля США в финансировании Белых касок составляет около трети бюджета группы, которая занимается защитой мирного населения на территории республики.

Отмечается, что поддержка организации прекратилась в последние недели и находится в процессе пересмотра.

CBS со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро Госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение от Белого дома на продолжение финансирования Белых касок. Однако в итоге внешнеполитическому ведомству пришлось "остановить процесс".

Напомним, Белые каски с 2013 года помогают гражданскому населению Сирии, оказавшемуся в зоне военных действий на территориях, неподконтрольных Дамаску. В составе организации работают около 3000 сотрудников.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заморозил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии.

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