Трамп обсудит с лидером Южной Кореи переговоры с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп примет лидера Южной Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая. Политики обсудят предстоящую встречу Трампа с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года. Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", – говорится в сообщении Белого дома.





Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном Напомним, встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая – начало июня.

Президент США считает, что подходящим местом для встречи с лидером Северной Кореи мог бы стать Дом мира в деревне Пханмунджом на границе двух Корей.

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