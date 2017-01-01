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Трамп обсудит с лидером Южной Кореи переговоры с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трамп примет лидера Южной Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая. Политики обсудят предстоящую встречу Трампа с Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
 
"Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года. Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", – говорится в сообщении Белого дома.
 
Напомним, встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая – начало июня.

Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном
 
Президент США считает, что подходящим местом для встречи с лидером Северной Кореи мог бы стать Дом мира в деревне Пханмунджом на границе двух Корей.

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Теги: США, Южная Корея, Трамп, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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