Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии
Партия Карлеса Пучдемона Вместе за Каталонию намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства. Как сообщил в субботу, 5 мая, представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая.
Решение было объявлено после встречи руководства Вместе за Каталонию в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.
Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство.
Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.
Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.
Экс-премьер автономии Карлес Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности.
После этого политик бежал в Бельгию. 25 марта он был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.
Источник: Русская служба DW
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