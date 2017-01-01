Переключиться на мобильную версию

В Мексике нашли тела девять пропавших без вести мужчин

Комментариев: 0
Всего в Мексике с 2007 года, когда началась фактическая война между преступными группировками за наркотрафик, было убито около 200 тысяч человек.
По факту нахождения тел начато расследование
По факту нахождения тел начато расследование
facebook.com/tvn24.pl

На юго-западе Мексики возле города Тистла в штате Герреро в кузове грузовика обнаружили тела девяти мужчин. Об этом сообщили в мексиканской генпрокуратуре, передает Reuters.

По данным властей, тела, найденные в грузовике на дороге к Тистле, предположительно, принадлежали людям, которые числятся пропавшими без вести с 1 мая. По факту нахождения тел начато расследование.

Как отмечает агентство, всего в Мексике с 2007 года, когда началась фактическая война между преступными группировками за наркотрафик, было убито около 200 тысяч человек. Штат Герреро лидирует по числу убийств в стране.

Ранее в мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, мужчины, Мексика, тело, убийство, труп, трупы, пропал без вести
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь