Джонсон: Отказ от сделки с Ираном по атому будет ошибкой

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что отказаться от ядерного соглашения и снять ограничения, которые оно накладывает на Иран будет ошибкой.

Отказ от соглашения по ядерной программе Ирана будет ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает The New York Times

"Среди всех имеющихся вариантов, которые позволят убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет наименьшее количество недостатков", – написал он в авторской статье для издания.

По словам британского министра, "отказаться от ядерного соглашения и снять ограничения, которые оно накладывает на Иран будет ошибкой".





Джон Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана – СМИ Джонсон также отметил, что "только Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу".

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