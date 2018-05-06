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СМИ: Хаспел хотела отказаться от должности главы ЦРУ

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Джина Хаспел хотела отказаться от руководства ЦРУ из-за скандала с ее возможной причастностью к пыткам подозреваемых в терроризме.
Джина Хаспел
Джина Хаспел
washingtonpost.com
 
Выдвинутая президентом США Дональдом Трампом на пост главы ЦРУ Джина Хаспел на встрече в Белом доме заявила о желании отклонить предложение занять должность главы ЦРУ. Однако помощники Трампа отговорили ее от этого решения, сообщает The Washington Post
 
По данным газеты, Хаспел приехала на совещание в Белый дом 4 мая, чтобы обсудить вопросы, которые могут возникнуть в ходе слушаний по ее кандидатуре в специальном комитете по разведке Сената США. 
 
Во время встречи она заявила, что ей лучше отказаться от этой должности, так как обсуждения в рамках слушаний могут нанести ущерб не только ее репутации, но и репутации всего ведомства. 
 
Затем Хаспел вернулась в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, куда через некоторое время на разговор с ней выехала группа высокопоставленных сотрудников Белого дома, среди которых были пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс. 
Так, Хаспел хотела отказаться от руководства ЦРУ из-за скандала с ее возможной причастностью к пыткам подозреваемых в терроризме, когда она работала в тайной американской тюрьме в Таиланде в начале 2000 года. 

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Теги: США, ЦРУ, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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