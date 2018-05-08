Трамп хочет выйти из ядерной сделки с Ираном - СМИ

Американский лидер огласит свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник, 8 мая.

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, откажется от сделки по иранской ядерной программе и наложит санкции на Тегеран, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Президент Трамп, похоже, склонен отказаться от сделки и вновь ввести санкции в отношении Ирана, которые были приостановлены в соответствии с достигнутым в июле 2015 года в Вене соглашением", - пишет издание со ссылкой на дипломатов, близких к переговорам.

Однако, как сообщает газета, неясно, воздержится ли американский лидер от такого шага, возможно, позволив европейским странам иметь экономические отношения с Тегераном, не подвергаясь при этом "наказанию со стороны США".

Напомним в последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретились с Трампом и призвали его сохранить сделку, а также обсудить новые договоренности , которые будут построены на основе соглашения 2015 года.

Европейские лидеры подчеркнули, что "если США выйдут из сделки, Иран может с уверенностью утверждать, что Вашингтон первым нарушил соглашение, и будет иметь право возобновить производство топлива".

Макрон заявил о риске войны в случае расторжения США сделки с Ираном

Ранее Трамп написал в Twitter, что намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник в 14.00 по местному времени (21.00 по Киеву).

Как сообщал Корреспондент.net, Иран пригрозил возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы.

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