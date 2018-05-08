Трамп хочет выйти из ядерной сделки с Ираном - СМИ
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, откажется от сделки по иранской ядерной программе и наложит санкции на Тегеран, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Однако, как сообщает газета, неясно, воздержится ли американский лидер от такого шага, возможно, позволив европейским странам иметь экономические отношения с Тегераном, не подвергаясь при этом "наказанию со стороны США".
Европейские лидеры подчеркнули, что "если США выйдут из сделки, Иран может с уверенностью утверждать, что Вашингтон первым нарушил соглашение, и будет иметь право возобновить производство топлива".
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Ранее Трамп написал в Twitter, что намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник в 14.00 по местному времени (21.00 по Киеву).
Как сообщал Корреспондент.net, Иран пригрозил возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы.
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Иран оказывает крайне дурное влияние на демократию в Турции и даже в некоторых европейских странах. Мы все являемся свидетелями чудовищной лжи и провокаций иранских деятелей.