Санкции против России следует усиливать - Волкер
Чтобы меры против РФ имели эффект, они не должны быть статичными, уверен спецпосланник США.
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил во время выступления в Вашингтоне 7 мая, что санкции против России следует усиливать, передает РИА Новости.
"С моей точки зрения санкции - это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", - отметил Волкер, обсуждая четырехлетнюю годовщину введения санкций США и ЕС против России.
При этом он считает, что масштабные антироссийские санкции не повлияли на политику Москвы,
"Не думаю, что можно сдержать поведение - Россия будет делать то, что собиралась", - указал спецпосланник США .
По мнению дипломата, несмотря на отсутствие "драматического эффекта", меры экономического воздействия, сказались на способе взаимодействия РФ с иностранными государствами, а особенно с ЕС.
Так, по его словам, Москва стремится разобщить Евросоюз и в то же время старается наладить деловые отношения с отдельными европейскими странами.
Как сообщал Корреспондент.net, 8 мая постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении РФ. По данным СМИ, новые санкции планируют ввести в связи с проведением выборов президента России в Крыму.
Напомним, ранее Волкер заявил, что западные страны могут ослабить санкции против России, если Москва поспособствует достижению мира на Донбассе.
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