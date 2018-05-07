В Китае пожизненно заключили возможного преемника Си Цзиньпина

Суд признал 54-летнего Сунь Чжэнцая виновным в коррупции и получении взяток, которые чиновник брал, используя свое служебное положение.

В Китае суд в городе Тяньцзинь приговорил к пожизненному заключению экс-члена политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретаря парткома города Чунцина Сунь Чжэнцая. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает телеканал CNN.

В частности, суд признал 54-летнего мужчину виновным в коррупции и получении взяток, которые чиновник брал, используя свое служебное положение.

"Следствие установило, что в 2002-2017 годах Чжэнцай получил взяток на $27 млн как наличными, так и в виде имущества. Чиновник признал свою вину и раскаялся, добавив, что не будет обжаловать приговор суда", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, Чжэнцай рассматривался в качестве преемника действующего председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщается, в октябре 2017 года стало известно, что с 2013 года власти Китая наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции. По данным центральной комиссии Компартии Китая, из них 648 тыс. чиновников являются выходцами из сел и поселков, чьи преступления относятся к мелкой коррупции. Всего проверки прошли в 155 тыс. партийных организациях (почти 95% всех структур партии).

Напомним, в марте 2018 года Си Цзиньпину сначала позволили управлять Китаем пожизненно, а вскоре его переизбрали председателем КНР.

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