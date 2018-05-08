Москва не видит никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. МИД РФ призвал США не губить ядерную сделку.

Россия призвала США не выходить из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает во вторник, 8 мая, РБК.

"Иран пошел на сделку добровольно, в ожидании, что договоренность ознаменуется существенным расширением возможностей для экономического, технологического сотрудничества со всеми странами. Однако сейчас мы видим попытки со стороны администрации Трампа все это подвергнуть ревизии и перечеркнуть достигнутое по абсолютно надуманным предлогам. Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить это соглашение", - отметил Рябков.

По его словам, нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства.

"ОВПД (Общий всеобъемлющий план действий - ред.) поставил непреодолимые преграды для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва", - подчеркнул замглавы российского МИД.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил о намерении озвучить решение по ядерной сделке вечером 8 мая.

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