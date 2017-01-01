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Сербия не будет вступать в НАТО – Вучич

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Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и не собирается становиться членом Североатлантического альянса, любого другого военного союза.
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
 
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидером России Владимиром Путиным заявил, что Сербия не собирается становиться членом НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.
 
"Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО, так же как и любого другого военного союза", – сказал Вучич.

Президент Молдовы пообещал не допустить военных баз НАТО в стране
 
Напомним, большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО. Согласно результатам опроса, 84% жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают 10% опрошенных.

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Теги: Россия, НАТО, Сербия, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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