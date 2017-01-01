Сербия не будет вступать в НАТО – Вучич

Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и не собирается становиться членом Североатлантического альянса, любого другого военного союза.

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидером России Владимиром Путиным заявил, что Сербия не собирается становиться членом НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.





Президент Молдовы пообещал не допустить военных баз НАТО в стране "Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО, так же как и любого другого военного союза", – сказал Вучич.

Напомним, большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО . Согласно результатам опроса, 84% жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают 10% опрошенных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet