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Умер посол РФ в Португалии

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Олег Белоус умер в Лиссабоне на 67 году жизни. Послом РФ в Португалии он был назначен в начале 2013 года.
Умер посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус
Умер посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус
Посольство России в Португалии

В Лиссабоне во вторник, 8 мая, на 67 году жизни умер посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Белоус "внес большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы".

Послом России в Португалии он был назначен в начале 2013 года.

Ранее сообщалось о смерти посла России в Судане.

 

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Теги: Россия, смерть, МИД РФ, Португалия, посол, умер
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Источник: korrespondent.net

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