Новый новый мир. США выходит из ядерной сделки

Решение США о выходе из иранской ядерной сделки и введении санкций против Тегерана меняет мировой внешнеполитический ландшафт. Каким будет новый — можно только предположить.

Первая реакция на выход США из сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, — рывок нефтяных котировок на $1,5 — до $75,7 за баррель нефти Brent за первые 20 минут после заявления Дональда Трампа о выходе США из соглашения. И плавный откат вниз в течение последующих 20 минут, говорится в редакционном материале №9 Журнала Корреспондент.

Что дальше? Санкции. Крайне жесткие санкции. Трамп был раздосадован тем обстоятельством, что, судя по представленным Израилем доказательствам, Тегеран водил своих партнеров по соглашению 2015 года за нос (см. фото рядом). Как известно, Израилю удалось похитить обширный ядерный архив Ирана. 30 апреля премьер-министр Израиля сделал презентацию содержимого архива и реального состояния иранской ядерной программы.

Европа заняла очень мягкую позицию, пытаясь умиротворить Тегеран и убедить США оставаться в рамках ядерной сделки. Вкратце суть сделки была в том, что к Ирану не применяются экономические санкции, а он, в свою очередь, не развивает военную компоненту своей ядерной программы.

Почему решение Трампа имеет настолько мощные последствия? В ядерной программе Ирана участвует РФ, якобы только в гражданской ее компоненте. Теперь США будут настаивать на выходе Москвы из нее. И это новая точка напряженности. Основными покупателями иранской нефти являются Китай и Индия — США будут задавать им вопросы и делать предложения в рамках поддержки санкций. Европа очень опасается роста напряженности вокруг линии Иран — Израиль. О том, как израильские самолеты бомбили иностранные объекты, где создавалось ядерное оружие, история знает (Сирия в 2007 году и Ирак в 1981 году). Ну и поддержать санкции Вашингтон европейских союзников тоже попросит.

«После этих консультаций мне ясно, что мы не можем предотвратить иранскую ядерную бомбу за счет гнилой структуры нынешнего соглашения»

Дональд Трамп, президент США, 8 мая заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

«Сегодня я здесь, чтобы сказать вам одно. Иран лгал, лгал длительное время. Новое и убедительное доказательство секретной программы ядерного оружия, которую Иран много лет скрывал от международного сообщества, — в его секретном атомном архиве»

Бенджамин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, сообщил 30 апреля, во время презентации выкраденных в Иране секретных материалов

«Мы откроем ящик Пандоры. Там может быть война. (Но) я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны»

Эммануэль Макрон, президент Франции, в заявлении для немецкого Der Spiegel 6 мая

«Возможно, мы столкнемся с некоторыми проблемами в течение двух или трех месяцев, но мы пройдем через это»

Хасан Рухани, президент Ирана, заявил 8 мая на брифинге во время нефтяной выставки в Тегеране