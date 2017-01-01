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На Гавайях сняли видео, как лава поглощает авто

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На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. На острове повреждены система водоснабжения и дороги.

В сети Facebook стремительно набирает популярность видео, как поток лавы поглощает автомобиль Ford Mustang на Гавайях.

Авторы видео сняли поток лавы в реальном времени, а потом сжали видео до ролика протяженностью несколько секунд.

Напомним, на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. На острове повреждены система водоснабжения и дороги. Учебные заведения прекратили работу. Власти предупредили людей о загрязненности воздуха. Огненные фонтаны бьют на высоту почти 70 метров.

Из-за извержения эвакуировали 1700 человек.

Извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше. 

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Теги: Извержения вулканов, видео, вулкан, Гавайи, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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