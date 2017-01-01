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Трамп заявил о захвате пяти наиболее разыскиваемых лидеров ИГИЛ

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Ирак назвал захваченных командиров Исламского государства "одними из самых разыскиваемых" лидеров этой организации.
Боевики ИГИЛ
Боевики ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что были захвачены пять наиболее разыскиваемых главарей террористической организации Исламское государство.

"Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что захвачены!" - написал Трамп в Twitter.

Агентство Reuters отмечает, что, очевидно, речь идет о захвате Ираком пяти высокопоставленных командиров ИГ. Ирак назвал захваченных командиров Исламского государства "одними из самых разыскиваемых" лидеров этой организации. В список не входил главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Ранее в Ираке к пожизненному заключению приговорили двух женщин из России после того, как суд в Багдаде установил их причастность к Исламского государству.

 

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Теги: Ирак, война в Ираке, Трамп, Дональд Трамп, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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