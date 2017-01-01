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Трамп предсказал успех встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что произойдет "что-то хорошее" в ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Американский президент Дональд Трамп рассчитывает добиться "большого успеха" на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре, сообщает РИА Новости.

"Двенадцатого июня в Сингапуре я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы добиться мира и безопасности для всего мира. Отношения хорошие. Фейковые СМИ говорили, что "он (Трамп – ред.) приведет нас к ядерной войне". И вы знаете, что приводит вас к ядерным войнам и другим войнам? Слабость!" – сказал лидер США, выступая перед своими сторонниками в Индиане.

Трамп выразил надежду, что произойдет "что-то хорошее" в ходе встречи с Ким Чен Ыном.

"И они (КНДР – ред.) понимают, что это хорошо для них. Я думаю, что мы добьемся большого успеха", – отметил президент США.

Кардинальная смена подхода к КНДР себя оправдала – Трамп

Напомним, ранее из Северной Кореи госсекретарь США Майк Помпео вернулся с тремя американскими заключенными.

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Теги: США, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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