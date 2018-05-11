Переключиться на мобильную версию

Авиация США перехватила российские Ту-95 у Аляски

Комментариев: 0
Российские бомбардировщики Tу-95 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны США.
Ту-95 вновь появились вблизи Аляски
Ту-95 вновь появились вблизи Аляски
TodaysMilitary

Американские истребители пятого поколения F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает телеканал CNN в субботу, 12 мая, со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Утверждается, что перехват произошел в международном воздушном пространстве в районе западного побережья штата Аляска, к северу от Алеутских островов. Российские Tу-95 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны США.

Американские истребители перехватили оба Ту-95 и наблюдали за ними до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону, направляясь в западном направлении.

Отмечается, что бомбардировщики не пересекали воздушных границ США и Канады. Их полет не нарушал международных соглашений. 

Напомним, в последний подобный случай произошел весной прошлого года. Тогда F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 и сопровождавших их истребителей Су-35. Российские самолеты приблизились на расстояние около 80 км к Пойнт-Хоупу, населенному пункту на западном побережье Аляски.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, авиация, Аляска, истребитель, перехват, самолеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь