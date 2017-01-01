Экологи обжаловали разрешение на Северный поток-2
Природоохранная организация ClientEarth обжаловала в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода Северный поток-2. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает польский телеканал TVP.
В частности, речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории.
Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство Северного потока-2 приведет к негативным последствиям для окружающей среды.
Ранее в Германии экологическое объединение Nabu предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство Северного потока-2.
Напомним, в МИД Украины заявили, что Северный поток-2 выгодный для Германии.
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