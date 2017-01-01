Избирком в США атаковали с территории Украины
Сайт избирательного комитета округа Нокс (штат Теннесси) вывели из строя на час в результате хакерской атаки, совершенной с IP-адреса, зарегистрированного в Украине, сообщает Associated Press.
Заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл заявил, что инцидент произошел 1 мая в ходе выборов мэра округа.
По его словам, речь идет о кибератаке, последствия которой были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", запросивших доступ на сайт.
Заместитель директора по информационным технологиям округа отметил, что запросы на доступ на сайт 1 мая поступали от пользователей из около 100 стран.
В то же время он заверил, что кибератака не принесла никакого вреда голосованию и подведению итогов.
Сайт не функционировал в течение примерно одного часа после закрытия избирательных участков.
Выявить источник атаки помогла специальная программа Sword & Shield.
Напомним, что ранее комитет по разведке Сената США обнародовал часть доклада о вмешательстве РФ в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Связанные с российскими властями хакеры в ходе президентских выборов в США совершили скоординированную кибератаку на избирательные системы по меньшей мере 18 штатов., считают американские сенаторы.