Переключиться на мобильную версию

Избирком в США атаковали с территории Украины

Комментариев: 0
Американские власти сообщают о кибератаке, последствия которой были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", запросивших доступ на сайт.
Новые кибератаки на американскую избирательную систему
Новые кибератаки на американскую избирательную систему

Сайт избирательного комитета округа Нокс (штат Теннесси) вывели из строя на час в результате хакерской атаки, совершенной с IP-адреса, зарегистрированного в Украине, сообщает Associated Press.

Заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл заявил, что инцидент произошел 1 мая в ходе выборов мэра округа.

По его словам, речь идет о кибератаке, последствия которой были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", запросивших доступ на сайт.

"Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел", - подчеркнул Болл.

Заместитель директора по информационным технологиям округа отметил, что запросы на доступ на сайт 1 мая поступали от пользователей из около 100 стран.

В то же время он заверил, что кибератака не принесла никакого вреда голосованию и подведению итогов.

Сайт не функционировал в течение примерно одного часа после закрытия избирательных участков.

Выявить источник атаки помогла специальная программа Sword & Shield.

Напомним, что ранее комитет по разведке Сената США обнародовал часть доклада о вмешательстве РФ в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Связанные с российскими властями хакеры в ходе президентских выборов в США совершили скоординированную кибератаку на избирательные системы по меньшей мере 18 штатов., считают американские сенаторы. 

 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, хакеры, избирательная система, кибератака, хакерская атака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь