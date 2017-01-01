В Дубае горел небоскреб Zen Tower
В воскресенье, 13 мая, в Дубае (ОАЭ) возник пожар в небоскребе Zen Tower, сообщает Aljazeera. Из здания всех эвакуировали, о пострадавших не сообщается.
Praying for everyone's safety#Dubai #DubaiMarina #ZenTower pic.twitter.com/phdH6d5m2i— Alan Sh. (@AlanShawaf) 13 мая 2018 г.
“Несмотря на сложность условий и низкий уровень видимости, пожарные смогли взять под контроль и локализовать огонь через 45 минут“, - сказал сказал журналистам глава гражданской обороны Рашид Тани Аль Матруши.
Причину пожара пока не установили.
#ZenTower: after the fire— Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) 13 мая 2018 г.
📷: Ezio Patrizi pic.twitter.com/MYtmUL5dLl
Напомним, в апреле в Дубае возник пожар в небоскребе Башня Алмас – самом высоком здании у озера Джумейра, который расположен на искусственном острове.