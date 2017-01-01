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В Дубае горел небоскреб Zen Tower

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Причину пожара пока не установлена.
Пожар в Дубае
Пожар в Дубае
DXBMediaOffice

В воскресенье, 13 мая, в Дубае (ОАЭ) возник пожар в небоскребе Zen Tower, сообщает  Aljazeera.  Из здания всех эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

В Дубае горел небоскреб Zen Tower
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“Несмотря на сложность условий и низкий уровень видимости, пожарные смогли взять под контроль и локализовать огонь через 45 минут“, - сказал сказал журналистам глава гражданской обороны Рашид Тани Аль Матруши.

Причину пожара пока не установили.

Напомним, в апреле в Дубае возник пожар в небоскребе Башня Алмас – самом высоком здании у озера Джумейра, который расположен на искусственном острове.
 

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Теги: Дубай, пожар, небоскреб, высотка
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