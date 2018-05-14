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РФ грозит изоляция из-за дела Скрипаля - глава МI5

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Эндрю Паркер считает отравление экс-сотрудника ГРУ преднамеренным и целенаправленным актом, совершенным Кремлем.
Глава британской контрразведки прогнозирует изоляцию России
Глава британской контрразведки прогнозирует изоляцию России

Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер уверен, что инцидент с покушением на Сергея Скрипаля является грубым нарушением международного права со стороны Москвы и в связи с этим ей грозит изоляция.

Об этом говорится в проекте выступления Паркера перед европейскими коллегами в Берлине, которое состоится 14 мая, сообщает Bloomberg.

По данным издания, в своей речи Паркер называет отравление экс-сотрудника ГРУ "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем, и эти действия грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер также обвиняет российские власти в "грубом нарушении" международного права.

Кроме того, глава британской контрразведки считает "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с делом Скрипаля.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте на территории Великобритании были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Теги: Россия, Британия, отравление, Великобритания, разведка, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Sirko_123    14.05.2018, 07:13
Оценка:  0
Sirko_123
Да им всё пофигу. Особенно простым людям. Если нет денег, то кататься по миру не будешь.
Колишній-східняк    14.05.2018, 06:25
Оценка:  0
Колишній-східняк
Залить бетоном.
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