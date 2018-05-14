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В Израиле заявили, что еще три страны готовы перенести посольства

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Кроме трех стран, которые ранее заявляли о своем намерении перенести в Иерусалим свои посольства, к такому шагу готовятся еще три страны.
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Помимо США, Гватемалы и Парагвая, еще как минимум три страны намерены перенести посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в понедельник, 14 мая, заявил РИА Новости представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Однако, он отказался их называть, так как руководство этих стран испытывает значительное давление.

"Да, у нас есть информация о других странах, которые намерены перенести посольства в Иерусалим. Ввиду чувствительности вопроса на данный момент я не могу их назвать, на них оказывается значительное международное давление. Это три страны, я оптимистично настроен, что к концу года таких стран будет очень много", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня, 14 мая проходит торжественное открытие посольства США в Иерусалиме.

В связи с этим в Израиле проходят массовые протесты, а на границе с сектором Газа собрались тысячи палестинцев. По последним данным, в столкновениях погибли 37 человек.

 

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Теги: США, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, посольство
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Источник: korrespondent.net

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