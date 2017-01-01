Стали известны имена попавших под санкции крымских чиновников

Лица, на которых были распространены санкции Европейского Союза, занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя.

В Совете ЕС назвали имена людей, которых в понедельник, 14 мая, включили в санкционный список из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сообщает УНН.

В ЕС уточнили, что санкции были введены в отношении этих людей из-за их участия в организации президентских выборов в стране 18 марта 2018 на территории аннексированных Крыма и Севастополя, "тем самым они активно поддерживали и внедряли политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

"Пять человек занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя. Мероприятия включают запрет на проезд и замораживание активов", - говорится в заявлении.

Это - заместитель председателя крымской избирательной комиссии Инна Николаевна Гузеева, секретарь Крымской избирательной комиссии Наталья Ивановна Безрученко, председатель Севастопольской избирательной комиссии Александр Юрьевич Петухов, заместитель председателя Севастопольской избирательной комиссии Мирослав Александрович Погорелов, секретарь Севастопольской избирательной комиссии Анастасия Николаевна Капранова.

Решение увеличивает общее количество лиц под санкциями ЕС до 155. Кроме того, под санкциями ЕС активы 38 организаций.

Как сообщалось, персональные ограничительные меры были введены против пяти человек в понедельник, 14 мая.

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