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В США нашли двуглавого олененка

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У самок-оленей было одно тело, но позвоночник расходился в грудной клетке на две части. Животное, скорее всего, родилось мертвым.
В США обнаружили необычного олененка
В США обнаружили необычного олененка
Иллюстративное фото

В штате Миннесота в лесу нашли новорожденного олененка с двумя головами и шеями. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет Science Alert.

Необычную находку обнаружил грибник.

После изучения трупа животного, ученые установили, что это была самка белохвостого оленя. Оленята оказались соединенными близнецами - первыми, о которых известно, что они были рождены. Все другие примеры таких соединенных близнецов наблюдались только в утробе.

Исследователи провели вскрытие, МРТ и компьютерную томографию тела в Ветеринарной диагностической лаборатории Университета Миннесоты. Они обнаружили, что у самок-оленей было одно тело, но позвоночник расходился в грудной клетке на две части, так что были две отдельные шеи и две отдельные головы.

По состоянию легких исследователи выяснили, что животное никогда не дышало и, видимо, родилось мертвым. Также у него было два желудочно-кишечных тракта. Селезенок тоже было две. Печень была одна и деформирована.

Ранее на одной из китайских ферм родился поросенок с тремя глазами и двумя носами.

 

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Теги: США, животное, лес, аномалия, олень
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Источник: korrespondent.net

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