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В России суд арестовал оппозиционера Навального

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За организацию массовых демонстраций Он нам не царь, которые перед инаугурацией Путина прошли в разных городах России, политика Алексея Навального посадили на 30 суток.
Алексея Навального посадили на 30 суток
Алексея Навального посадили на 30 суток

Тверской суд Москвы во вторник, 15 мая, приговорил оппозиционного российского политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга из-за акции 5 мая Он нам не царь. Об этом политик заявил в соцсети.

Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению второго дела, открытого против Навального, касающегося неповиновения полиции.

"30 суток уже дали, а "суд" все еще продолжается. Новое дело рассматривают. Очень странное ощущение. Ну все-таки сейчас пятый срок Путина. Должно же хоть что-то отличаться от четвертого срока", - написал Навальный.

 
 

Напомним, в ряде городов РФ перед инаугурацией Путина 5 мая прошли акции Он нам не царь.

Кроме Алексея Навального на акциях задержали более тысячи человек. Больше всего задержанных было в Москве. Там правоохранители задержали 475 человек. 

 

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Теги: Россия, суд, протесты, арест, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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