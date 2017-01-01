Переключиться на мобильную версию

Израиль заявил о высылке турецкого консула из Иерусалима

Комментариев: 0
Турецкому дипломату было предложено вернуться из Иерусалима в Турцию на некоторый период времени для проведения консультаций.
Израильско-турецкие отношения обостряются
Израильско-турецкие отношения обостряются
Корреспондент.net

Израиль принял решение о высылке турецкого консула в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Израиля во вторник, 15 мая, сообщает Reuters.

По словам представителя МИД Израиля, турецкому дипломату было предложено вернуться в Турцию "на некоторый период времени для проведения консультаций".

Как сообщается, до этого с аналогичной формулировкой власти Турции выслали из страны посла Израиля. Ему также было предложено "на некоторое время" провести консультации со своим руководством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в поддержке движения ХАМАС.

Напомним, кризис в отношениях Израиля и США с мусульманскими странами был вызван решением Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Официальный перенос представительства США в Иерусалим состоялся 14 мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, Израиль, Дипломатия, Иерусалим, посол, дипломатические отношения, консул
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь