Палестина отозвала из США своего посла

Глава делегации Организации освобождения Палестины и посол в Вашингтоне Хусам Зомлот покидает Штаты.

Палестинская национальная администрация отозвала посла из Вашингтона в ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в заявлении МИД Палестины.



"Решение было принято после перевода посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. Посол прибудет домой завтра", - отмечается в сообщении.

Указание отозвать посла отдал президент Махмуд Аббас. Он прибудет в Палестину в среду, 16 мая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отзыве послов из США и Израиля для проведения консультаций. На фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными он назвал Израиль "террористическим государством" .

Напомним, 14 мая США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало акции протеста палестинцев на границе сектора Газа, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

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