Палестина отозвала из США своего посла
Палестинская национальная администрация отозвала посла из Вашингтона в ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в заявлении МИД Палестины.
"Решение было принято после перевода посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. Посол прибудет домой завтра", - отмечается в сообщении.
Указание отозвать посла отдал президент Махмуд Аббас. Он прибудет в Палестину в среду, 16 мая.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отзыве послов из США и Израиля для проведения консультаций. На фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными он назвал Израиль "террористическим государством" .
Напомним, 14 мая США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало акции протеста палестинцев на границе сектора Газа, которые переросли в столкновения с израильскими военными.
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