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США обвинили ХАМАС в гибели людей на границе Газы

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Вашингтон сожалеет о погибших в столкновениях на границе анклава с Израилем и возлагает ответственность за это на исламистское движение.
На границе сектора Газа с Израилем произошли кровавые столкновения
На границе сектора Газа с Израилем произошли кровавые столкновения

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон считает ХАМАС виновным в гибели людей в секторе Газа. Об этом она сказала на брифинге 15 мая, передает РИА Новости.

Напомним, десятки палестинцев погибли во время протестов против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Это точно бы остановилось, если бы ХАМАС прекратил разжигать насилие", - отметила Науэрт добавив, что демонстранты приносят с собой оружие и "коктейли Молотова".

"Израиль имеет право защищать себя", - указала представитель Госдепа, подчеркнув при этом, что США сожалеют о гибели людей.

Науэрт также возложила на ХАМАС ответственность за "ужасные гуманитарные условия в Газе".
 
Ранее сообщалось, что турецкое правительство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной, чтобы почтить память погибших в столкновениях на границе сектора Газа.

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Теги: США, протесты, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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