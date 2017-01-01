США обвинили ХАМАС в гибели людей на границе Газы
Вашингтон сожалеет о погибших в столкновениях на границе анклава с Израилем и возлагает ответственность за это на исламистское движение.
Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон считает ХАМАС виновным в гибели людей в секторе Газа. Об этом она сказала на брифинге 15 мая, передает РИА Новости.
Напомним, десятки палестинцев погибли во время протестов против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
"Это точно бы остановилось, если бы ХАМАС прекратил разжигать насилие", - отметила Науэрт добавив, что демонстранты приносят с собой оружие и "коктейли Молотова".
"Израиль имеет право защищать себя", - указала представитель Госдепа, подчеркнув при этом, что США сожалеют о гибели людей.
Науэрт также возложила на ХАМАС ответственность за "ужасные гуманитарные условия в Газе".
Ранее сообщалось, что турецкое правительство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной, чтобы почтить память погибших в столкновениях на границе сектора Газа.
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