Сенцову пригрозили принудительным кормлением в колонии РФ - адвокат

Администрация колонии предупредили украинца, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья, они будут кормить его принудительно: путем медикаментозного вмешательства.

Руководство российской колонии пригрозило принудительным кормлением украинскому режиссеру, крымчанину Олегу Сенцову, который объявил голодовку. Об этом в среду, 16 мая, заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает Крым.Реалии.

"Колония уже перевела его в "безопасное место", где он содержится в одиночной камере. Администрация ведет с ним переговоры, чтобы он отказался от голодовки. Они его предупредили, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья, они будут кормить его принудительно. Будет медикаментозное вмешательство", - рассказал Динзе.

По словам защитника, Сенцова также могут отправить на психиатрическую экспертизу.

Напомним, ранее в среду стало известно, что Олег Сенцов от 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Как сообщил адвокат, осужденный готовился к протесту полтора месяца.

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