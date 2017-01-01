В Литве боятся, что украинцы вытеснят с рынка труда местных жителей

Хлынувший из Украины приток рабочей силы заставил правительство страны пересмотреть требования по трудоустройству иностранцев. Больше всего нововведения затронут украинских водителей и строителей.

Чаще всего украинцы устраиваются строителями и водителями Delfi

Трудовая иммиграция из Украины в Литве приобрела такой масштаб, что правительство Литвы решило установить квоты для зарубежных работников на некоторые профессии. Об этом заявил вице-канцлер Дейвидас Матуленис, сообщает в среду, 16 мая Интерфакс-Украина.

"Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", - заявил Матуленис агентству BNS после заседания правительства в среду.

По его словам, сейчас этот вопрос наиболее актуален по причине роста количества украинских водителей и строителей.

Квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией. За установление квот будет отвечать министерство социальной защиты и труда, также планируется привлечь экспертов из Центра научно-исследовательского мониторинга и анализа.

Конкретные предложения будут выдвинуты до октября.

Также правительство решило ужесточить порядок командировки граждан третьих стран в Литву - предполагается вернуться к системе разрешений на работу.

При этом кабинет министров Литвы решил облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, сходные с теми, что выдвигаются к гражданам Евросоюза.

В целом за первые четыре месяца 2018 года в Литву прибыли более 12 тыс. иммигрантов. По сравнению с прежними годами этот показатель вырос в два раза.

В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцев, их них около 20 тыс. - гражданам Украины.

Ранее сообщалось, что в Литве удвоилось количество заробитчан из Украины. Чаще всего украинцы устраиваются водителями, строителями и рабочими.

Как сообщалось, в Литве задержали российский тягач с 14 нелегалами.

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