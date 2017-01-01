Трамп: ЕС, Россия и Китай – противники США

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европейского Союза, Россия и Китай являются соперниками Соединенных Штатов Америки.

Противниками США в настоящее время являются Европейский Союз, Российская Федерация и Китай. Об этом сообщил в интервью телеканалу CBS американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, у нас (США – ред.) много врагов. Я думаю, что ЕС является противником из-за того, что они делают с нами в торговле", – заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, Китай является соперником США в экономической сфере, а Россия – противник "в определенных аспектах".

"Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они составляют конкуренцию", – подчеркнул президент США.

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