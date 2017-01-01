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Трамп: ЕС, Россия и Китай – противники США

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Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европейского Союза, Россия и Китай являются соперниками Соединенных Штатов Америки.
Дональд Трамп назвал противников США
Дональд Трамп назвал противников США
 
Противниками США в настоящее время являются Европейский Союз, Российская Федерация и Китай. Об этом сообщил в интервью телеканалу CBS американский президент Дональд Трамп.
 
"Я думаю, у нас (США – ред.) много врагов. Я думаю, что ЕС является противником из-за того, что они делают с нами в торговле", – заявил глава Белого дома.
 
По словам Трампа, Китай является соперником США в экономической сфере, а Россия – противник "в определенных аспектах".
 
"Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они составляют конкуренцию", – подчеркнул президент США.
 
Напомним, ранее Трамп заявил о желании наладить отношения с Россией. 16 июля американский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Теги: Россия, США, ЕС, Китай, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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