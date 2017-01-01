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Ассанжа собрались выселить из посольства Эквадора в Лондоне

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Британские власти ведут переговоры с Эквадором, желая выселить беглого основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне.
Джулиана Ассанжа могут выселить из посольства Эквадора
Джулиана Ассанжа могут выселить из посольства Эквадора

Власти Великобритании ведут переговоры с правительством Эквадора о возможности выселения основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, пишет The Times.

По данным издания, переговоры начались за несколько недель до визита президента Эквадора Ленина Морено в Великобританию.

Напомним, Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Если основатель WikiLeaks покинет здание посольства, ему грозит экстрадиция в США и 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Теги: Эквадор, посольство, WikiLeaks, Великобритания, Ассанж
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Источник: korrespondent.net

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