Ассанжа собрались выселить из посольства Эквадора в Лондоне
Британские власти ведут переговоры с Эквадором, желая выселить беглого основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне.
Власти Великобритании ведут переговоры с правительством Эквадора о возможности выселения основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, пишет The Times.
По данным издания, переговоры начались за несколько недель до визита президента Эквадора Ленина Морено в Великобританию.
Напомним, Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Если основатель WikiLeaks покинет здание посольства, ему грозит экстрадиция в США и 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
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